Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
FORMULA 1 S.ARABİSTAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Formula 1 Suudi Arabistan yarışları iptal edilmedi ve 26 Mart Cumartesi (bugün) 2. Turla ekranlarda olacak. 26-27 Mart tarihlerindeki yarışlar saat 20.00'de başlayacak.
Heyecanlı yarış, S Sport kanalından naklen yayınlanacak.
FORMULA 1 S.ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?
Yarış severler Formula 1 Suudi Arabistan GP’sini Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
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