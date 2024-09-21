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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Singapur Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Lando Norris'in - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Singapur Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Lando Norris'in

        Formula 1 Singapur GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Singapur'da ikinci sırada Max Verstappen, üçüncü sırada Lewis Hamilton yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:39 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:39
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        Singapur'da pole pozisyonu Norris'in!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı olan Singapur Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

        Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 29.525 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

        Büyük Britanyalı sürücünün 0.203 saniye arkasında yer alan Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.316 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

        F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

        Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

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