Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren Miami Grand Prix'si düzenlenecek.
Organizasyondan yapılan açıklama göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleştirilecek yarış için 10 yıllık sözleşme imzalandı.
— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Miami Grand Prix'sinin düzenleneceği pist, Amerikan Futbol Ligi (NFL) maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunacak.
5,41 kilometre uzunluğunda planlanan pist 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak, pilotlar azami 320 kilometre hıza ulaşabilecek.
Yarışın yapılacağı tarih ise daha sonra belirlenecek.
Miami Grand Prix'si, Teksas'ta gerçekleştirilen ABD Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci Formula 1 yarışı olacak.
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