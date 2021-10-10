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İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları sonrasında izdiham yaşandı

İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları sonrasında izdiham yaşandı. Bitiş düdüğünün ardından İstanbul Park'taki yarışı izleyen binlerce yarış sever, çıkış kapılarında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi de tel örgüleri yıkarak alanın dışına çıktı

Türkiye Grand Prix 2021: İstanbul Park'ta Formula 1 yarışları sonrası izdiham! - Haberler
Formula 1 yarışları sonrasında izdiham yaşandı
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HABERTURK.COM

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.

Tüm dünyanın ilgiyle izlediği yarışların ardından ise izdiham yaşandı. Bitiş düdüğünün ardından İstanbul Park'taki yarışı izleyen binlerce yarış sever, çıkış kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Bu sırada çok sayıda kişi de tel örgüleri yıkarak alanın dışına çıktı. Öte yandan yarış öncesinde ve sonrasında Tuzla'daki İstanbul Park'a giden noktalarda trafik yoğunluğu da meydana geldi.

Pazar günü olmasına rağmen megakentte akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 50'lere kadar çıktı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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