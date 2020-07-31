Formula 1’de heyecan Büyük Britanya Grand Prix’si ile devam edecek. Sezonun 4. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak. 52 tur üzerinden yapılan yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da yarış ise 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 121

2. Red Bull: 55

2. McLaren: 41

4. Racing Point: 40

5. Ferrari: 27

PEREZ'İN YERİNE HULKENBERG YARIŞACAK

Formula 1 takımlarından Racing Point-Mercedes, sezonun Büyük Britanya'da düzenlenecek 4. ayağında, yeni tip koronavirüse yakalanan Sergio Perez'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.

Bu sezona kadar aralıksız 10 yıl mücadele ettiği şampiyonadan takım bulamadığı için ayrılmak zorunda kalan Hulkenberg, yeniden bir F1 otomobilinin direksiyonuna geçecek.

F1'de 177 kez start almasına rağmen hiçbir yarışta ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot unvanını elinde tutuyor.

32 yaşındaki Alman sürücünün, Perez'in uymak zorunda olduğu karantina önlemleri nedeniyle 9 Ağustos'ta yine Silverstone Pisti'nde yapılacak yarışa da katılması bekleniyor.