Fortuna Düsseldorf - Augsburg maçı istatistikleri

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Fortuna Düsseldorf, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Augsburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Fortuna Düsseldorf, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Augsburg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 128. İddaa'da Fortuna Düsseldorf kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Augsburg kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Fortuna Düsseldorf son haftadaki Wolfsburg müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Augsburg, Hamburger SV karşılaşmaında 0-1 kazandı.
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