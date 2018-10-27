Fortuna Düsseldorf - Wolfsburg maçı ne zaman?

Fortuna Düsseldorf ve Wolfsburg, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Fortuna Düsseldorf 5 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Wolfsburg 9 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Fortuna Düsseldorf, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wolfsburg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 110 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fortuna Düsseldorf kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Wolfsburg sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Fortuna Düsseldorf önceki hafta Wolfsburg mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Wolfsburg ise Fortuna Düsseldorf maçında 1-1 berabere kaldı.

Fortuna Düsseldorf, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Fortuna Düsseldorf, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Wolfsburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wolfsburg, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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