Fortuna Köln - Preussen Munster maç önü

Fortuna Köln ve Preussen Munster, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Ev sahibi Fortuna Köln, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Preussen Munster son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 288 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fortuna Köln kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Preussen Munster sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Fortuna Köln önceki hafta Paderborn mücadelesinde 2-4 yenildi.

Preussen Munster ise Sonnenhof Grossaspach maçında 2-2 berabere kaldı.

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