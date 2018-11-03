Fortuna Köln - Wehen düellosu

Fortuna Köln ve Wehen, 04 Kasım 2018 Pazar günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 17 puanlı Fortuna Köln 13. sırada bulunuyor, Wehen 20 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Fortuna Köln, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Wehen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da Fortuna Köln kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Wehen kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Fortuna Köln son hafta oynanan Paderborn maçında 2-4 yenildi.

Wehen, VfR Aalen karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Fortuna Köln, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fortuna Köln, kendi sahasında 8 gol attı, 9 gol yedi.

Wehen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Wehen, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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