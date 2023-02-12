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Fortuna Sittard'dan depremzedeler için yapılan bağış kampanyasına destek

Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Fortuna Sittard, FC Emmen ile oynadığı lig mücadelesine, Hollanda Kızılhaç'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı Giro555 bağış kampanyasının yazılı olduğu formalarla çıktı.

Fortuna Sittard'dan depremzedeler için yapılan bağış kampanyasına destek
AA

Kadrosunda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da olduğu Fortuna Sittard'ın FC Emmen'e karşı oynadığı maçtaki formalarının göğsüne "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için başlatılan kampanya yer aldı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, maçta giyilen formaların açık arttırmada satılarak gelirin Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere bağışlanacağı belirtildi.

GOL OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN

Depremde hayatını kaybedenler için maçın başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Burak Yılmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Maçın tek gölünü 76. dakikada atan Oğuzhan Özyakup, kenara gelerek üzerinden "Türkiye için dua edin" yazılı tişortü tribünlere gösterdi.

Maç sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özyakup, maçı kazanmalarına rağmen buruk olduklarını belirterek "Milletimize geçmiş olsun. Çok zor bir durum, onların ne hissettiklerini tahmin bile edemiyoruz. Allah sabır versin. Başımız sağ olsun." dedi.

"BU İŞİ AŞACAĞIZ"

Takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda'daki herkese teşekkür ettiğini belirterek "Bize çok yardımcı oldular, hem yaptıkları kampanyayla hem attıkları mesajlarla yanımızda olduklarını hep hissettirdiler." diye konuştu.

Depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile irtibata geçtiğini anlatan Yılmaz, "Volkan abinin sesini duyunca çok kötü oldum. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Bir olacağız. Birbirimize tutunacağız, yardımcı olacağız, biz bu işi aşacağız." dedi.

Türkiye'nin her yanında afet bölgesine yapılan yardımların çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Kötülüklerin yanında sığındığımız bir liman oldu bu herkesin birbirini desteklemesi. Böyle büyük afetler olduğu zaman, başımıza böyle kötü şeyler geldiği zaman bir olabiliyorsak; biz her zaman bir olmalıyız, böyle şeylerin gelmesini beklememeliyiz." şeklinde konuştu.

TOPLANAN BAĞIŞLAR TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ DEPREMZEDELERE GİDECEK

2022-2023 sezonunun başında Gaziantepspor'dan Fortuna Sittard'a transfer olan Doğan Erdoğan, hafta boyunca hiç maçları düşünemediğini dile getirerek "Çok şükür herkesle, bütün arkadaşlarımla görüştüm ama her ne kadar tanımasam da ölen insanlar da bizim insanımız. Futbol günün sonunda bir oyun, hayatın gerçekleri farklı oluyor. Bu da bize hayatın gerçeklerini acı bir şekilde hatırlattı." diye konuştu.

Kulübünün Giro555 bağış kampanyasına destek çağrısında bulunduğunu kaydeden Erdoğan, maçta giyilen formaların da satışa çıkarılıp elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için harcanacağına işaret etti.

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