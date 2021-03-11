Forza Horizon 4 Steam fiyatlarıyla oyun tutkunlarının yüzünü güldürdü. Ünlü dijital oyun platformu Steam Forza Horizon 4'ü piyasadaki fiyatlarından daha düşük fiyatla dijital oyun tutkunlarına sunmaya başladı.
Yaşanan gelişme sonrasında Forza Horizon 4 Steam fiyatları en çok merak edilip araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte Forza Horizon 4 Steam fiyatları ...
FORZA HORIZON 4 STEAM FİYATLARI
Forza Horizon 4 Standart Edition 92 liradan, Forza Horizon 4 Deluxe Edition 125 liradan, Forza Horizon 4 Ultimate Edition ise 150 liradan Setam üzerinden yayınlandı.
Forza Motorsport serisine nazaran daha arcade bir oynanış sunan Forza Horizon serisi, eğlenceyi ön plana alıyor ve geniş otomobil yelpazesiyle keyifli saatler vadediyor.
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