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Forza Horizon 4 Steam'de! Forza Horizon 4 Steam fiyatları ne kadar?

Forza Horizon 4 dijital oyun platformu Setam'de yayınlandı. Forza Horizon 4 Steam'deki fiyatları ise oyun tutkunlarının yüzünü güldürdü. Peki, Forza Horizon 4 Steam fiyatları en kadar? İşte merak edilip araştırılan güncel rakamlar...

Forza Horizon 4 Steam'de! Forza Horizon 4 Steam fiyatları ne kadar?

Forza Horizon 4 Steam fiyatlarıyla oyun tutkunlarının yüzünü güldürdü. Ünlü dijital oyun platformu Steam Forza Horizon 4'ü piyasadaki fiyatlarından daha düşük fiyatla dijital oyun tutkunlarına sunmaya başladı.

Yaşanan gelişme sonrasında Forza Horizon 4 Steam fiyatları en çok merak edilip araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte Forza Horizon 4 Steam fiyatları ...

FORZA HORIZON 4 STEAM FİYATLARI

Forza Horizon 4 Standart Edition 92 liradan, Forza Horizon 4 Deluxe Edition 125 liradan, Forza Horizon 4 Ultimate Edition ise 150 liradan Setam üzerinden yayınlandı.

Forza Motorsport serisine nazaran daha arcade bir oynanış sunan Forza Horizon serisi, eğlenceyi ön plana alıyor ve geniş otomobil yelpazesiyle keyifli saatler vadediyor.

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