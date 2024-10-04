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        Haberler Yaşam Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi

        Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi

        Fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evleri ve doğal yaşamı görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:35
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        Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde uzun yıllar önce inşa edilen taş evler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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        Köyü ziyaret eden fotoğrafçılar, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkati çeken taş evleri görüntüledi.

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        Fotoğrafçı Ömer Güler, taş evleri görmek için geldiğini belirterek, "Uzun yıllar önce yapılan taş evler halen doğallığını koruyor.

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        Köye fotoğraf çekmek için geldik. Çok güzel bir yerdeyiz. Doğal görünümüyle sık sık ziyaret ediliyor" dedi.

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        #bitlis
        #taş evler
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