Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Fotoğraf tutkunları Van'da inci kefali göçünü izledi

Van'a gelen fotoğraf sanatçıları, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu izledi

Fotoğraf tutkunları Van'da inci kefali göçünü izledi
AA

Ağrı'da foto safariye katılan aralarında Coşkun Aral'ın da bulunduğu fotoğraf sanatçıları, Van'ın Erciş ilçesine geldi.

AA'nın haberine göre Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izleyen fotoğraf tutkunları, bol bol fotoğraf çekti.

Aral, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkların yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için yaptığı göçün çok önemli olduğunu söyledi.

Derelerdeki balık yoğunluğuna dikkati çeken Aral, "Adeta bir konvoy gibi, aralarında bu mücadelede telef olanlar var. Martıların görüntüleri olağan üstü. Doğanın bu muhteşem olayını biz fotoğrafçıların izleyebilmesi büyük bir ayrıcalık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meşrubat şişesinin kapağını açan arılar viral oldu
YAŞAMArıların 'kapak' zaferi şaşkına çevirdi
2021 Merkür retrosu ve Ay Tutulması'nın burçlara etkilerine dikkat!
YAŞAMMerkür retrosu yaklaşıyor! İşte etkileri
Süper Loto sonuçları 27 Mayıs 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAM27 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 28 Mayıs 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 27 Mayıs 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto'da 20 milyonluk büyük ikramiye...
İtalyanlar domatesi zehirli sanıyordu!
YAŞAMİtalyanlar domatesi zehirli sanıyordu! Çünkü...
Aigai'deki 3 bin mezar belgelendi; ortalama yaşam 40-45 yıl
YAŞAM3 bin yıllık mezar şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı
Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri turistleri cezbediyor
YAŞAMKeşfedilmemiş güzellikleriyle pek çok ilden ziyaretçi ...
İsviçreli turist 7 bin kilometre pedal çevirip Hakkari'ye ulaştı
YAŞAMİsviçreli turist 7 bin kilometre pedal çevirip ...
Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi ilgi görüyor
YAŞAM40 ayrı gözeden oluşuyor... İşte hedef!