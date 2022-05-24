141 bin TL ödüllü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği yarışma, fotoğraf sanatçılarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak üzere 1984 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Bu yıl, 'İnsan ve Yaşam', 'Doğal Hayat' ve 'Tarihi Yapılar' olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 141 bin TL para ödülü verilecek.