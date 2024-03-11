Prenses Kate Middleton fotoğrafı için özür diledi

Galler Prensesi Catherine (Kate Middleton), ameliyatı sonrası yayımlanan ilk fotoğrafı nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Prenses Kate, üç çocuğuyla çekilen Anneler Günü fotoğrafının bir bölümünün değiştirilmiş olmasından dolayı sorumluluğu kabul ettiğini belirten bir açıklama yaptı.

Prenses, uzun süre kamuoyundan uzak kalmasının ardından görüntünün neden olduğu "herhangi bir kafa karışıklığı" için üzgün olduğunu söyledi.

Fotoğraf, Kensington Sarayı tarafından Anneler Günü kutlaması amacıyla paylaşılmıştı. (İngiltere'de Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor.) 16 Ocak'ta önceden planlanmış karın bölgesi ameliyatı olan Kate Middleton'ın gözlerden uzak geçirdiği uzun dönemin ardından ortaya çıkan ilk fotoğrafı, yayımlanmasının ardından mercek altına alındı ve yanlış şekillendirme işlemi kamuoyu tarafından eleştiri konusu oldu. Fotoğrafın paylaşılmasından saatler sonra dört büyük fotoğraf ajansı, fotoğrafta düzenleme yapıldığına dair açıklama yaptı.

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Fotoğrafın gerçek olmadığını, yapay zeka ürünü olduğunu ortaya atanlar da oldu.

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Prenses Kate açıklamasında; "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim" ifadesini kullandı.

Aile, her yıl Anneler Günü'nde bir fotoğraf yayımlıyor. Bu yılki fotoğraf, Prenses'in uzun süre sonra kamuoyu önünde ilk kez paylaşılan fotoğrafı olma özelliği taşıyordu.

Kensington Sarayı'nın Prens William tarafından çekildiğini açıkladığı fotoğraftaki bozukluğun fark edilmesinin ardından, bazı İngiliz gazeteleri fotoğrafın yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

Associated Press, "Daha yakından incelendiğinde kaynağın görüntüyü manipüle ettiği anlaşılıyor" derken; Agence France-Presse, "editoryal bir sorun" nedeniyle fotoğrafı geri çektiğini söyledi.

AFP de abonelerine yolladığı notta, "Bugün Kensington Sarayı tarafından yayımlanan Galler Prensesi ve çocuklarına ait bu fotoğrafın değiştirildiği ortaya çıktı ve bu nedenle AFP sistemlerinden geri çekildi" dedi. PA ve Getty fotoğraf ajansları da fotoğrafı yayından kaldırdı.