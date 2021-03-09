Poz vermek de aslında aynı şey. Başlangıçta ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız devamı gelecektir ancak nasıl durmanız gerektiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, stres hakim olacak ve fotoğraf güzel çıkmayacaktır. Bu nedenle poz verirken güzel çıkmayı sağlayacak ipuçlarını paylaşmaya başladım" cümleleriyle hikayesini paylaşıyor.