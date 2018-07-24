Fotoğraflarla: Almanya'daki Çamur Olimpiyatları

Almanya'nın kuzeyindeki sahil kenti Brunsbüttel, her yıl düzenlenen Çamur Olimpiyatları'na 13. kez ev sahipliği yaptı.

2004 yılında başlayan etkinlikte Almanya ve komşu ülkelerden 40 takım Elbe Nehri'nin Kuzey Denizi ile buluştuğu noktadaki çamur deryasında birbirileriyle yarışıyor.

Haftasonu düzenlenen yarışmalarda futbol, voleybol ve hentbol oynayan yarışmacılar tepeden tırnağa çamurla kaplandı.

Bir diğer yarış ise kızak yarışıydı. Almanya'nın kuzey kıyılarındaki çamur üzerinde eşya taşımak için özel olarak tasarlanmış kızaklarla binen yarışmacılar finiş çizgisine ilk ulaşan kişi olmak için mücadele etti.

Çamur Olimpiyatları'nın Cumartesi günkü açılışı da bir meşaleyle gerçekleşti.

Basının da yoğun ilgi gösterdiği olimpiyatlara yaklaşık 400 kişilik kameraman ekibi katıldı.

Spor fotoğrafçıları, iki gün boyunca sıra dışı kareler yakaladı.

Çamur Olimpiyatları'nın iki sloganı var:

"Schmutziger Sport für eine saubere Sache" (Temiz bir sebep için kirli bir spor) ve "Stark gegen Krebs" (Kansere karşı güçlü).

2004 yılından beri etkinlik sayesinde 330 bin Euro toplandı. Bu paralar Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesindeki kanser hastaları ve ailelerine yardımcı olmak için kullanılıyor.

Almancası Wattoluempiade olan Çamur Olimpiyatları'na katılan atletlere "wattlet", organizatörlere ise "wattikanos" deniyor.

Alman TV sunucusu Panagiota Petridou da etkinlikte çamurdan nasibini aldı.

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