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HaberlerBBC

Fotoğraflarla: Dünyada bu hafta

Dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirlerin 27 Temmuz - 2 Ağustos arası çektiği fotoğraflardan en etkileyicilerini derledik.

Fotoğraflarla: Dünyada bu hafta
BBC TÜRKÇE

Dünyanın dört bir yanındaki foto muhabirlerin 27 Temmuz - 2 Ağustos arası çektiği fotoğraflardan en etkileyicilerini derledik.

- Tyrone Siu / Reuters
Hong Kong'da bir polis, Çin'e suçlu iade yasa tasarısını protesto eden göstericilere silahını doğrulturken. Fotoğraf, onlarca protestocunun gözaltında tutulduğu Kwai Çung karakolunun önünde çekildi.
- Danny Lawson / PA Media
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Chinook tipi helikopter, Derbyshire bölgesinde bulunan bir barajın yoğun yağış nedeniyle zarar görmesinin ardından barajı kum dolu çuvallarla destekleme operasyonuna böyle destek verdi. Bölgedeki 1.500 kişi sel riskine karşı tahliye edilmişti.
- Lim Huey Teng / Reuters
19 aylık dişi panda yavrusu Yi Yi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kendisi için düzenlenen törende bambu yerken.
- Ben Birchall / PA Media
Liberal Demokratlar'ın lideri Jo Swinson (sağda) ve partinin Galler ayağının lideri Jane Odds (solda),İngiltere'de iki sandalye için düzenlenen ara seçimde kazandıkları zaferin ardından. Liberal Demokratlar, Muhafazakar Parti'den aldıkları bu sandalyelerle Başbakan Boris Johnson'ın dışardan destekli hükümetinin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu 1 sandalyeye indirdi.
- Max Mumby / Getty Images
Jokey Khadijah Mellah, İngiltere'de düzenlenen Qatar Goodwood Festivali'nde Manolya Kupası'nı kazanmadan hemen önce. Kendisinin İngiltere'de bir at yarışına başörtüsü takarak çıkan ilk kadın olduğu düşünülüyor.
- Denis Balibouse / Reuters
İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait F-5 tipi uçaklar, İsviçre Ulusal Günü için Cenevre Gölü üzerinde gösteri yaparken.
- Bruno Kelly / Reuters
Brezilya'nın Altamira kentinde bir işçi, cezaevinde yaşamını yitirenler için kazılan mezarları hazırlarken. Altamira cezaevinde bir suç örgütünün başka bir çeteye saldırması sonucu tutuklu yaşamını yitirmişti.
- SERGEI SUPINSKY / AFP
Ortodoks rahibeler Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, kentin Hristiyanlaştırılmasının 1.031'inci yıl dönümü için düzenlenen bir dini ayine katıldı.
- Jane Barlow / PA Media
Aktrobat Alissa Moore, İskoçya'nın Edinburgh kentinde katıldığı festivalde gösteri öncesi pratik yaparken.
- Jeenah Moon / Reuters
ABD'nin New York kentinde Canoli adlı kedi, Algoquin Oteli'nin her yıl düzenlediği Kedi Modası Şovu'nda sahneye çıkmadan önce kuliste kameralara böyle yakalandı.

Bütün fotoğrafların telif hakları bulunmaktadır.

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