Fotoğraflarla: Dünyada geçen hafta 16 - 24 Ocak

Dünyanın dört bir yanından fotomuhabirlerin objektiflerine yansıyan kareleri derledik. - AFP Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsten etkilenenleri tedavi etmek için başlanan hastane inşası gözüküyor. Çin'in hedefi hastaneyi 10 günde tamamlamak. - Nicolas Asfouri / AFP Yüzleri maskeli bir kadın ve bir oğlan, Pekin'deki Tiananmen Kapısı'nda, komünist lider Mao Zedong'un portresi önünde selfie çekerken. Salgın nedeniyle ülkedeki Çin Yeni Yılı kutlamaları iptal edildi. - Leon Neal / REUTERS İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere - Afrika Yatırım Zirvesi'ndeki İnovasyon Bölgesi'nde, atılan adımları elektrik enerjisine çeviren bir zeminin üzerinde zıplarken. Londra'da düzenlenen zirve, uluslararası yatırım ve ticareti artırmayı hedefliyor. - Chalinee Thirasupa / Reuters Tayland'ın Suphan Buri bölgesinde bir çiftçi anız yakarken. Bu uygulamanın hava kirliliğini önlemek için yasaklanması nedeniyle çiftçiler, yakalanmamak adına ateşleri gece yakmayı tercih ediyor. - Fabrice Coffrini / AFP Time dergisinin yılın insanı seçtiği İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir toplantıya giderken. Thunberg konuşmasında karbon salımını azaltmak için yeterli adımları atmayan dünya liderlerini eleştirdi. - Olympia de Maismont / AFP Burkina Faso'nun kuzeyindeki Kaya'da kadınlar ve çocukları, yerlerinden edilen insanlar için kurulan bir kampın önünde. Hafta başında bölgede gerçekleşen iki saldırı nedeniyle yüzlerce kişi kamptan kaçtı. - Stephanie Keith / Reuters ABD'nin Virginia eyaletinde binlerce kişi, silah alımını çeşitli kontrollere bağlayan ve askeri türden silahların satışını yasaklayan yasayı protesto etmek için bir araya geldi. Eyalette hükümetin kontrolü Kasım ayında Demokrat Parti'ye geçmişti. - David Mariuz / EPA Bir grup bisikletli, Avustralya'da düzenlenen Tour Down Under'ın ikinci etabında, yangından etkilenen Adelaide Tepeleri'nden geçerken. Ülkenin doğusundaki diğer bölgelere kıyasla yangından daha az etkilenmiş olsa da, Aralık ayında bölgeyi saran alevler Adelaide Tepeleri'ndeki üzüm bağlarının üçte birini yakarak şarap endüstrisine zarar verdi. - National Police Air Service via PA Media İngiltere ile Galler arasındaki M4 otoyolunun Severn Nehri'ni kestiği noktada yer alan Galler Prensi Köprüsü yoğun sisten böyle etkilendi. - Toby Melville / Reuters Ray Terry adlı zanaatkar, BAFTA Ödülleri'nde dağıtılan maske şeklindeki ödülü fırında üretirken. Ödüller 2 Şubat'ta sahiplerine ulaşacak.
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