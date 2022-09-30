Ian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinin batı kıyılarında, ağır sellere, süratle esen rüzgarlara ve su kabarmamalarına yol açtı.
İki milyondan fazla hane ve iş yeri hala hala elektrik alamazken, eyalet sakinleri kasırganın yarattığı yıkımla baş başa kaldı.
Kasırganın sel rekorları kırması ve Florida'yı şimdiye dek vuran en kötü felaketlerden biri olması bekleniyor. Kasırgadan etkilenenler adına evlerin ve iş yerlerinin yıkımı feci oldu.
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