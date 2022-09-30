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F﻿otoğraflarla: Florida'da Ian Kasırgası yıkımı

I﻿an Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinin batı kıyılarında, ağır sellere, süratle esen rüzgarlara ve su kabarmamalarına yol açtı. İki milyondan fazla hane ve iş yeri hala hala elektrik alamazken, eyalet sakinleri kasırganın yarattığı yıkımla baş başa kaldı.

F﻿otoğraflarla: Florida'da Ian Kasırgası yıkımı
BBC TÜRKÇE

Ian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinin batı kıyılarında, ağır sellere, süratle esen rüzgarlara ve su kabarmamalarına yol açtı.

İki milyondan fazla hane ve iş yeri hala hala elektrik alamazken, eyalet sakinleri kasırganın yarattığı yıkımla baş başa kaldı.

Kasırganın sel rekorları kırması ve Florida'yı şimdiye dek vuran en kötü felaketlerden biri olması bekleniyor. Kasırgadan etkilenenler adına evlerin ve iş yerlerinin yıkımı feci oldu.

Frankie (Solda) ve Kendrick Romulus, kasırganın en olumsuz etkilediği yerlerden Fort Myers'taki apartmanlarına çarpan teknenin yanında duruyor. Getty Images
Frankie (Solda) ve Kendrick Romulus, kasırganın en olumsuz etkilediği yerlerden Fort Myers'taki apartmanlarına çarpan teknenin yanında duruyor.
Stedi Scuderi, Fort Myers'ta su baskınına uğrayan dairesini inceliyor. Getty Images
Stedi Scuderi, Fort Myers'ta su baskınına uğrayan dairesini inceliyor.
Fort Myers'ta Ian Kasırgası'nın hasar verdiği tekneleri inceleyenler. EPA
Fort Myers'ta Ian Kasırgası'nın hasar verdiği tekneleri inceleyenler.
Fort Myers'ta demirli teknelerin aldığı hasarı havadan gösteren bir fotoğraf. EPA
Fort Myers'ta demirli teknelerin aldığı hasarı havadan gösteren bir fotoğraf.
Kasırgadan sonra Fort Myers'teki Centennial Parkını bisikletiyle geçen bir bölge sakini. EPA
Kasırgadan sonra Fort Myers'teki Centennial Parkını bisikletiyle geçen bir bölge sakini.
Fort Myers'ta sel suları altında kalan bir alanı geçmeye çalışan araçlar. Getty Images
Fort Myers'ta sel suları altında kalan bir alanı geçmeye çalışan araçlar.
Punta Gorda bölgesinde temizlik çalışmalarına başlayan bir felaketzede. Getty Images
Punta Gorda bölgesinde temizlik çalışmalarına başlayan bir felaketzede.
Havadan çekilen bu fotoğrafta, Ian Kasırgası Port Charlotte'tan geçtikten sonra sular altında kalan evler görülüyor. Getty Images
Havadan çekilen bu fotoğrafta, Ian Kasırgası Port Charlotte'tan geçtikten sonra sular altında kalan evler görülüyor.
Ian Kasırgası Orlando'da bir trafik ışığını yıktı. EPA
Ian Kasırgası Orlando'da bir trafik ışığını yıktı.
Kasırga geçtikten sonra Orlando'da yürüyen bir kent sakini. EPA
Kasırga geçtikten sonra Orlando'da yürüyen bir kent sakini.

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