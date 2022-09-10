Fotoğraflarla: Kral 3. Charles’ın tahttaki ilk günü

Annesinin hayatını kaybettiği Balmoral’dan, Konsort Kraliçe Camilla’yla birlikte Londra’ya dönen Kral Charles, akşam saatlerinde televizyondan ulusa seslendi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'ye arka arkaya taziye mesajları: 'Ülkesine damga vurdu'
- Kraliçe 2. Elizabeth: Monarşinin değişen yüzü
- Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı
- Oxford Üniversitesi'nden yeni sıtma aşısı
- İngiltere Başbakanı Liz Truss, elektrik ve gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına yönelik planını açıklayacak
YORUMLAR