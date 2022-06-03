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Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil ilan edildi.

Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil ilan edildi.

Tahtta 70 yılını tamamlayan ilk kişi olan Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jübilesini bu yıl 6 Şubat'ta kutladı.

- Getty Images

Kraliçe 2. Elizabeth, oğlu Prens Charles, torunu Prens William, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Louis, Charlotte ve George ile Buckingham Sarayı'nda uçak gösterisini izledi.

Prens William'ın 4 yaşındaki en küçük çocuğu Prens Louis, gösteri sırasında verdiği komik pozlarla izleyicilerin kalbini çaldı.

- Getty Images
- Getty Images
- Getty Images
- Getty Images

Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları kapsamında İngiltere'de dört günlük tatil ilan edildi. Binlerce kişi Buckingham Sarayı önünde toplandı ve Kraliçe'nin balkona çıkışını ve ardından yapılan askeri töreni ve uçak gösterisini izledi.

- Getty Images
- Getty Images

70'ten fazla uçak, Buckingham Sarayı'nın tepesinden geçtikten sonra Windsor Kalesi'nde de fotoğraflandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin ana Jübile fenerini özel törenle Windsor Kalesi'nde yakacağını açıkladı.

- Getty Images

İnsanlar uçak gösterisini kameraya yakalamak için sokaklarda toplandı.

- Getty Images
Londra Kulesi'nde top atışı

Kraliçe'nin Platin Jübilesi'ni kutlamak için Londra Kulesi ve Hyde Park'ta, Galler'deki Roald Dahl Meydanı'nda ve İskoçya'da Edinburgh Kalesi'nde saygı atışları yapıldı.

- Getty Images
Hyde Park'ta top atışı
- Getty Images
Cardiff'te top atışı
- PA Media
Edinburgh Kalesi'nde top atışı
- Getty Images

Diğer taraftan bir grup protestocu Buckingham Sarayı önündeki gösteriyi durdurmaya çalıştı ve polis tarafından uzaklaştırıldı.

- Getty Images
- BBC

Kutlamalar hafta sonu boyunca devam edecek.

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