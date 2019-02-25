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Fotoğraflarla: Kuzey Kore'de çocuk olmak

Kuzey Kore'de çocuk olmak, dünyanın dışarıya en kapalı ülkelerinden birinde büyümek nasıldır? Fotoğrafçı Tariq Zaidi geçen yıl Kuzey Kore'yi ziyaret etti ve aileler ile çocukları arasındaki samimi anları fotoğraflamaya çalıştı.

Giriş: 25.02.2019 - 14:32 | Güncelleme:
- Tariq Zaidi
Küçük bir kız çello çalıyor, Chongnam Anaokulu, Chongjin, Kuzey Hamgyong

Kuzey Kore'de çocuk olmak, dünyanın dışarıya en kapalı ülkelerinden birinde büyümek nasıldır? Fotoğrafçı Tariq Zaidi geçen yıl Kuzey Kore'yi ziyaret etti ve aileler ile çocukları arasındaki samimi anları fotoğraflamaya çalıştı:

Kuzey Kore'nin 9 bölgesinden 8'ini gezdim. Okulları, kreşleri, müzik okullarını... Çok az sayıda yabancı ülkeyi ziyaret edebilme şansını yakalıyor. Bu şansı bulabilenlerin de fotoğraf çekme olanakları çok kısıtlı ve sürekli kontrol altındasınız.

Buradaki fotoğraflar, yanımdaki Kuzey Koreli rehberlerin çekmeme izin verdiği, dünyanın en kapalı ve izole ülkesinde büyümeye kısa bir bakış atabilmemizi sağlayan kareler.

Yolculuğum kuzeyde Çin sınırındaki Dandong'dan başlayıp Güney Kore sınırındaki Kaesong'a, başkent Pyongyang'dan doğu kıyısındaki Wonsan'a, oradan yeniden kuzeye, Çin-Rusya sınırındaki Chongjin ve Hoeryong'a uzandı.

Buradaki fotoğraflar Kuzey Kore'yi kavramaya yeterli değil ancak kültürel ve sosyal ortamı hissetmenizi, iletişim kurmamıza izin verilen çocukların arzularınızı biraz olsun anlamanızı sağlayabilir.

Ne zaman bir kente gitsek, bir okulu ziyaret etmeye çalıştık. Kuzey Kore'de birçok farklı tür okul var. Müzeler dışında yaptığımız gezilerin çoğu bunlar gibi belediyelere ait enstitülereydi.

- Tariq Zaidi
Genç bir kız Hoeryong Öğrenci Sarayı'nda Kore'nin geleneksel davulunu çalıyor.
- Tariq Zaidi
Pyongyang'da bir parkta çocuklar, anneleriyle birlikte oynuyor.

Çocuklar ne kadar iyi İngilizce konuşabildiklerini bize gösterebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Bazı okullarda turistler, İngilizceyi en güzel konuşan öğrencilerle istedikleri herhangi bir konu hakkında konuşmaları için teşvik bile ediliyordu.

Sohbetlerin çoğu genel bilgi alışverişinden oluşuyordu, örneğin Beatles gibi şeylerden konuştuk. Bu bana şaşırtıcı geldi çünkü samimi bir iletişimin hoş karşılanmayacağını tahmin ederdim ama bu ortamlar gayet açıktı.

Ama bu sohbetleri yaparken, Kuzey Kore'de olduğunuzu ve bu okula rehberler tarafından getirildiğinizi, ülkenin başka bir yerinde başka bir okulda olsaydınız sohbetin çok daha farklı gelişebileceğini fark ediyorsunuz.

- Tariq Zaidi
Chongjin'deki Kuzey Hamgyong bölgesi kütüphanesinde kitap okuyan bir kız.
- Tariq Zaidi
Pyongyang'da bebeğiyle birlikte yürüyen bir anne

Yetenekli öğrenciler için kurulmuş akıllara durgunluk verecek boyutta modern teknoloji ile donatılmış tesislere götürüldük. Buralara öğrenci sarayı adını verdiklerini söylediler. Tabii ki birçok farklı türde okul da var ama onlara götürülmediğimiz için görme şansımız olmadı.

Spora, müzik ve kültüre verilen önemi fark etmemek mümkün değil. Çoğu öğrenci futbol, basketbol gibi oyunlarda turistlerle boy ölçüşmeye oldukça hevesli görünüyordu.

Rehberlerin belirlediği yerlere yaptığımız resmi ziyaretler dışında, samimi ve spontane birkaç anı da fotoğraflama imkanım oldu: metroda çocuğuna sarılan bir baba, otobüsle geçerken gördüğüm bir oyun parkında çocuklarıyla oynayan anneler gibi. O an orada olduğumu fark etmediler bile.

Bu gibi kareler bariz ama önemli bir noktayı da görünür kılmaya yardımcı oluyor - hangi kurallar altında yaşıyor olursan ol, aileler dünyanın hemen her yerinde aynı ve Kuzey Koreli çocukların da diğer tüm çocuklar gibi kişisel hedefleri ve arzuları var.

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- Tariq Zaidi
Pyongyang metrosunda, Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in portlerinin bulunduğu bir vagonda bir baba kucağında çocuğuyla yolculuk ediyor.
- Tariq Zaidi
Kaesong'da bisikletinin sepetinde bebeğini taşıyan bir anne
- Tariq Zaidi
Hoeryong'da geleneksel kıyafetler giymiş bir kız
- Tariq Zaidi
Pyongyang'da bir spor müsabakasında 17490 öğrencinin ellerindeki renkli kartonlarla olşuturdukları resim
- Tariq Zaidi
Pyongyang'da pul müzesinde küçük bir kız ve üç kadın
- Tariq Zaidi
Pyongyang'daki Mangyongdae öğrenci sarayında dans dersi
- Tariq Zaidi
Hoeryong'da bir okulun oyun alanında, jimnastik barlarında oynayan çocuklar
- Tariq Zaidi
Chongjin'deki Chongnam Anaokulu'da geleneksel kıyafetleriyle piyano çalan bir kız
- Tariq Zaidi
Pyongyang'da otobüsten dışarı bakan babasının kucağında bir bebek
- Tariq Zaidi
Chongjin Yabancı Diller Okulu'nda bir sınıfta İngilizce dersi
- Tariq Zaidi
Kaesong bir akşam bisikletinde telefonuna bakan genç bir kız

Tariq Zaidi'nin fotoğraflarını Instagram (@tariqzaidiphoto),Facebook (@tariqzaidiphotography) ve https://www.tariqzaidi.com/ üzerinden takip edebilirsiniz.

BBC TÜRKÇE

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