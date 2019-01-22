Fotoğraflarla: 'Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Pazar gecesi ender gökyüzü olaylarından biri olan 'Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması' yaşandı.
Türkiye saati ile 05:35'te başlayan tutulma, Kuzey ve Güney Amerika ile Batı Avrupa'nın bazı kesimlerinde izlenebildi.
Güneş ile Ay arasına Dünya'nın girmesi ve bir miktar ışığın atmosferde kırılarak Ay'a ulaşması, Dünya'nın uydusunun kızılımsı bir renk almasına neden oluyor.
Bu sırada ay kızılımsı bir renk alırken, Dünya'ya da normalden daha yakın görülüyor.
Bir sonraki tam ay tutulması 26 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.
Bu sabah TSİ ile 05:35'te başlayan ay tutulması ise 10:49'da sona erdi. Tutulmanın en bariz göründüğü an ise TSİ 08:12'de yaşandı.
Ay tutulması, Dünya'nın, Güneş ve Ay arasına girmesi ve gölgesinin Ay üzerine düşmesi ile oluşuyor.
Bir miktar güneş ışığı Dünya'nın atmosferinde kırılarak Ay'a ulaşıyor ve onu görmemizi sağlıyor.
Bu ay tutulmasına "süper" denmesinin nedeni Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktaya yaklaşması ve bu yüzden normalden daha büyük görünmesinden kaynaklanıyor.
"Kurt" kısmı ise Ocak ayında gerçekleşen dolunaya "Kurt Ay'ı" adı verilmesinden geliyor.
Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması şeması
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.