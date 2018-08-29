Fotoğraflarla: Venezuela krizinin parçaladığı aileler

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre 2014 ile Haziran 2018 arasında 2,3 milyon Venezuelalı ülkelerini terk etti. Ülke nüfusunun yüzde 7'sine yakını gitti, binlerce kişinin kaçışı da sürüyor.

Venezuela ekonomisi serbest düşüşte. Hiper enflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığı milyonlarca Venezuelalı aileyi parçaladı.

Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren yardım kuruluşu Caritas'a bağlı kalkınma kuruluşu Cafod, geride kalan aile üyeleriyle konuştu.

María Teresa Jiménez, 85

9 çocuk annesi emekli terzi María Teresa Jiménez çocuklarından beşinin, torunlarından da dokuzunun Venezuela'yı terk edişine tanık olmuş.

María Teresa Jiménez, Venezuela'daki kesintileri hatırlatıyor, "38 yıl terzilik yaptım ve işlerin iyi gitti, çocuklarımın da durumu iyiydi. Şimdi ilaç alacak paramız bile yok" diyor:

"Neyse ki çocuklarım şu dönemde doğmamış. Onları doğurduğumda başarılı olabilecekleri zamanlardı. Çocuklarımın tehlike altında olmadığı bir yerde olmasından mutluyum. Keşke 20 yaş daha genç olsaydım, o zaman ben de yanlarında giderdim."

Magaly Henríquez, 58

Magaly Henríquez, beş çocuk annesi. En genç iki çocuğu başka ülkeye göç etmiş. Biri özel eğitim uzmanı María Eugenia, diğeri de iş adamı Junior.

Henríquez, "Çok acı verici. Oğlumun hayalleri vardı. Boya malzemesi satıyordu( fiyatlardaki artış nedeniyle dükkanı kapatmak zorunda kalmış). Kızım gitmeden önce iki işte birden çalışıyor, yaşamını sürdürecek kadar kazanmıyordu. Venezuela'daki öğretmenlerin büyük bölümü gitmek zorunda kaldı" diyor.

Oğlu Junior, göç ettiği Peru'da beden eğitimi uzmanı olarak çalışıyor. Kızı Maria Eugenia ise evlere temizliğe gidiyor.

Venezuela'da özgür bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Henríquez, "Para konusunda böyle kısıtlamalarımız yoktu. Bir şeyler alabilecek, yaşamak için yeterli paramız vardı" diyor.

Maribel Pérez, 62

Perez, kızı iş bulmak için Kolombiya'ya gittiğinden beri torunları 12 yaşındaki Naile, 7 yaşındaki Naiberli ve 13 yaşındaki Naire'ye bakıyor.

Kızının iki yıldır iş baktığını ancak bulamadığını söylüyor:

"Ona halen çocuklara bakabilecek gücüm varken fırsatı kullanmasını söyledim. Ama kızlar için bu zor. Doğum günleri oldu, mezuniyet törenleri oldu ama anneleri yanlarında yoktu. Yine de kızlar annelerini aradıklarında ona endişe etmemesini, iyi olduklarını söylüyorlar hep."

Venezuela'da okul kayıt tarihleri yaklaştı ve her çocuk için kimlik fotoğrafı çektirmek gerek. Ancak fotoğraflar ortalama aylık maaşın çeyreğinin biraz üstünde masraf gerektiriyor.

Perez 3 torunu için bu fotoğrafları çektiremezse, çocuklar okula gidemeyebilir.

Papaz Cristóbal Domínguez

Papaz Cristóbal Domínguez, cemaatindeki gençlerin kitleler halinde ülkeyi terk ettiğine tanık olmuş. Yılın ilk yarısında kilise gençliğinden 17 kişi başka ülkelere göç etmiş.

Cristóbal Domínguez, gençlerden oluşan kilise korosunun Aralık ayında tamamen boşaldığını söylüyor.

Papaz şimdi yeni bir koro kurmaya çalışıyor:

"Sohbetleri hep gidebileceği diğer ülkeler hakkında, hangi ülkede daha çok fırsatlar olduğunu konuşuyorlar. Ne yazık ki çoğunluğu, daha aydınlık bir gelecek için ülkeden göç etmenin tek seçenek olduğunu hissediyor" diyor.

Caritas Venezuela ile çalışan papaz Cristobal'in cemaatindekiler, şimdi her hafta 500'den fazla kişiye çorba dağıtan bir aşevini yürütüyor.

Ancak okulların açılmasına haftalar kala, birçoğu öğretmensiz kalacağından endişe ediyor.

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Fotoğraflar Caritas International'dan alınmıştır.

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