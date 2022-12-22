Fotoğraflarla Zelenskiy'nin Washington ziyareti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat ayında başlayan Rusya işgalinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Washington’a gerçekleştirdi.
Zelenskiy, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la bir araya geldi.
Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
Biden, Ukraynalı mevkidaşına, “Asla yalnız kalmayacaksınız” dedi.
Görüşmeden öne çıkan fotoğrafları derledik:
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