Fotoğraflı testin sonucu sizi şaşırtacak: Size zihinsel yaşınızı söylüyor

Soru: Fotoğrafta size göre en parlak gözüken tonu kutucuklardaki harflerden seçin.

Puanlar: Seçiminiz A ise 4, B şıkkıysa 2, C harfindeyse 1, D ise 5 ve E şıkkında ise 3 şeklinde puanınızı bir önceki sorularda kazandıklarınızla toplayın.

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SONUÇLAR

Şimdiye kadar aldığınız tüm puanları toplayın ve sonucunuzu aşağıdaki puanlar arasından bulun.

7-12 puan:

20 yaşın altındasınız. Gerçek yaşınız ne olursa olsun, özünde kaygısız bir gençsiniz.