Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlara yabani hayvanların takibi için yerleştirilen ancak bir süredir terörle mücadele kapsamında da etkin olarak kullanılan fotokapanlar bu kez uyuşturucu tacirlerini yakaladı.



HAYVANLAR İÇİN KULLANILACAKTI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hem terör örgütüne hem de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre bölgedeki ormanlara hayvanların takibi için yerleştirilen ancak bir süredir PKK terör örgütü üyelerinin yerlerini belirlemek için de kullanılan fotokapan sayesinde bu kez uyuşturucu tacirlerinin kenevir ekim sahası tespit edildi.





İHBAR GELDİ, FOTOKAPAN TAKİP ETTİ

Trabzon Jandarma Komutanlığı, Maçka'nın Ardıçlıyayla Mahallesi Kilise mevkisinde Hint keneviri bitkisi ekildiği ihbarının ardından fotokapanlarla yapılan teknik takip neticesinde ormanlık alanda 225 kök Hint keneviri ile 903 gram kubar esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini eken M.Ç. (51) ve T.Ç. (63) adlı iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 433 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 84 adet 9 milimetre çapında fişek, 5 tabanca şarjörü, 158 fişek çekirdeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.