Yılbaşında Fox TV'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde Fox TV yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık Fox TV yayın akışı...

31 ARALIK FOX TV YAYIN AKIŞI

07.15 Çalar Saat

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 Bizim Hikaye

14.15 Yasak Elma

16.30 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 FOX Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.30 TOLGSHOW

02.30 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Bana Sevmeyi Anlat

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