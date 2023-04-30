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FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte bazı diziler sezon finali planlarını yapmaya bazıları ise final kararı almaya başladı. Düşük reytingli olan projeler son bölümleri için geri sayımda! Ortaya çıkan bilgilere göre Fox TV de bir dizisi için final kararı aldı.

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  • FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

    Yaz sezonuna yaklaşılmasıyla birlikte dizilerin akıbeti de belli olmaya başladı. Kimi proje sezon finali tarihini belirlerken kimi için ekrandaki son günleri... Ortaya çıkan yeni haberlere göre FOX TV'de yayınlanan bir dizi de reyting kurbanı oldu.
  • FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

    FOX TV'nin pazar akşamları izleyici ile buluşan dizisi hakkında kötü haber geldi. Söylentilere göre dizi beklenen reytingleri alamadı ve 2 bölüm sonrası için final kararı aldı. 
  • FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

    Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı EGO, Erkeğe Güven Olmaz adlı dizi bugün 11. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
  • FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

    Ortaya çıkan haberlere göre dizi, beklenen reytingi alamadı ve 13. bölümü ile final yapma kararı alındı. Konuyla ilgili dizinin oyuncularından bir açıklama yapılmadı. 
  • FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

    SETTE KRİZ ÇIKMIŞTI

    Çekimlerin başladığı günden beri ufak çaplı krizlerin yaşandığı sette geçtiğimiz günlerde Alperen Duymaz'ın haber vermeden sete gelmediği ve ünlü oyuncuya ulaşılamadığı için setin iptal edildiğ şeklinde iddialar gündeme gelmişti. Duymaz bu konuya açıklık getirmiş ve sağlık sorunları nedeniyle çekimlere devam edemediğini söylemişti.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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