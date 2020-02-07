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Çin'de devam eden koronavirüs salgınıyla mücadeleye ülkedeki şirketlerde destek olmaya başladı. Salfgın sebebiyle şu ana kadar 600'ü aşkın kişi hayatını kaybederken Çin'de tıbbi maske bulmak da giderek zorlaşıyor.

Tıbbi maske sıkıntısını çözmek için Çinliler aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerden maske ithal ediyor ancak bu çabalar da talebi karşılamaya henüz yetebilmiş değil. Bu sebeple ülkenin en büyük işverenlerinden olan Foxconn maske üretimi yapmaya başladığını açıkladı.

HEDEF AY SONUNA KADAR 2 MİLYON ADET ÜRETMEK

Tesislerinde birçok marka için üretim yapan elektronik devi Foxconn en çok Apple için ürettiği iPhone'larla tanınıyor. Ay sonuna kadar 2 milyon maske üretmeyi hedeflediğini duyuran Foxconn, sosyal medya platformu WeChat üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "Ne kadar erken önlem alırsak virüsün yayılmasını o kadar erken önleyebilir, böylece insanların hayatını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Firma Shenzhen şehrinde bulunan tesisinde maske üretimine başladığını bildirdi. 1 milyon civarında çalışanı bulunan Foxconn ilk aşamada çalışanlarının maske ihtiyacını giderecek. Ardından tesislerinin bulunduğu şehirlerde vatandaşlara maske sağlayacak.