Fram - Handknattleiksfelag düellosu

İzlanda 1.Lig maçında Fram ile Handknattleiksfelag, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Fram 24 puanla 6. sırada, Handknattleiksfelag 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Handknattleiksfelag, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da Fram kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Handknattleiksfelag kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fram önceki hafta Throttur Reykjavik mücadelesinde 0-4 yenildi.

Handknattleiksfelag ise Keflavik karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Fram, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

Handknattleiksfelag ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Handknattleiksfelag, 13 gol atarken 5 gol yedi.

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