Fram Larvik - Moss maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Fram Larvik ile Moss, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Fram Larvik 12 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Moss 24 puanda ve 9. sırada. Fram Larvik son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Moss, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 395 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fram Larvik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Moss sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fram Larvik önceki hafta Flekkeroy mücadelesinde 1-3 kazandı.

Moss ise Baerum maçında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Fram Larvik, 12 gol attı ve 18 gol yedi.

Moss, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Moss 15 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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