Fram - Njardvik maçı heyecanı

İzlanda 1.Lig maçında Fram ile Njardvik, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 20 puanlı Fram 6. sırada bulunuyor, Njardvik 16 puana sahip ve 7. sırada. Fram son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Njardvik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 550 kodlu maçı oynayanlar; Fram galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Njardvik galibiyet oranı 0.00.

Fram son hafta oynanan Njardvik maçında 2-1 kazandı.

Njardvik, Fram karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Fram, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fram, kendi sahasında 17 gol attı, 12 gol yedi.

Njardvik, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Njardvik 10 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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