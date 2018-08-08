Fram - Thor Akureyri sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fram, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü Thor Akureyri takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 19 puanlı Fram 6. sırada bulunuyor, Thor Akureyri 29 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Thor Akureyri, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 529. İddaa'da Fram kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Thor Akureyri kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fram son hafta oynanan Throttur Reykjavik maçında 0-4 yenildi.

Thor Akureyri, Leiknir Faskrudsfjordur karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fram, 14 gol attı ve 9 gol yedi.

Thor Akureyri ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Thor Akureyri, 12 gol atarken 11 gol yedi.

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