Fram - Throttur Reykjavik maçı rakamları

Fram ve Throttur Reykjavik, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Fram 17 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Throttur Reykjavik 19 puanda ve 5. sırada. Fram son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 667 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fram kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Throttur Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fram son haftadaki Throttur Reykjavik müsabasında 0-4 yenildi.

Throttur Reykjavik ise Fram maçında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fram, 12 gol attı ve 7 gol yedi.

Throttur Reykjavik, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Throttur Reykjavik 15 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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