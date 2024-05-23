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        Haberler Spor Futbol Francesco Farioli resmen Ajax'ta! - Futbol Haberleri

        Francesco Farioli resmen Ajax'ta!

        Hollanda devi Ajax, teknik direktörlüğe bir dönem Türkiye'de de çalışan Francesco Farioli'nin getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:54
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        Ajax, Francesco Farioli'yi açıkladı!
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        Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ta teknik direktörlüğe İtalyan Francesco Farioli getirildi.

        Ajax Kulübü, John van 't Schip'ten boşalan teknik direktörlük görevi için 35 yaşındaki Farioli ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, geçen sezon Fransa ekibi Nice'te görev yaptı.

        Bu sezon eski günlerini aratan bir performans sergileyen Ajax, Eredivisie'yi 56 puanla 5. sırada tamamladı.

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