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AA

İspanyol basınında yer alan haberlerde, moda dünyasının tanınmış isimlerinden 72 yaşındaki Francis Montesinos'un, Kuzey Afrika kökenli 15 yaşındaki bir kızla 1 yıl önce çekilmiş cinsel içerikli video görüntülerinden dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Francis Montesinos'un, Valensiya'nın Lliria kasabasındaki evinde çekilen söz konusu görüntülerin, bizzat Kuzey Afrika kökenli kız tarafından kaydedildiği belirtildi.

Maskeli bir grup genç tarafından geçen yıl birden fazla kez evinde saldırıya uğrayan Francis Montesinos, bu olaylar sonrasında yaşadığı panikten dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Francis Montesinos, kendisine şantaj yapıldığını ve 500 bin euro para ödenmezse görüntülerin internette yayınlanmasıyla tehdit edildiğini söylemişti.

Söz konusu görüntülere ulaşan jandarmanın, videoyu izledikten sonra Francis Montesinos'u gözaltına aldığı açıklandı.