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Frank Lampard, 14 maçtır galibiyet alamıyor

Teknik Direktör Frank Lampard, Chelsea ve Everton’ın başında çıktığı son 14 karşılaşmada 12 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, galibiyet elde edemedi.

Frank Lampard, 14 maçtır galibiyet alamıyor
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e iki maç sonunda toplamda 4-0’lık skorla yenilerek turnuvaya veda eden Chelsea’de kötü gidişat sürüyor. Graham Potter ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına eski oyuncusu ve teknik direktörü Frank Lampard’ı getiren İngiliz temsilcisi, 44 yaşındaki çalıştırıcı yönetimindeki 4 karşılaşmayı da kaybetti. Chelsea’den önce bir diğer Premier Lig takımı olan Everton’ı çalıştıran Lampard’ın uzun süreli maç kazanamama serisi de devam ediyor. Lampard, iki takımda çıktığı son 14 müsabakada galibiyetle tanışamazken, 12 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. İngiliz teknik adam, son galibiyetini ise Everton’ın başında 22 Ekim 2022’de oynanan Crystal Palace mücadelesinde 3-0’lık skorla aldı.

Teknik direktörlük kariyerinde 189 maça çıkan 44 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 82 galibiyet, 69 mağlubiyet ve 38 beraberlik sonucu maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı. Lampard’ın takımları, bu müsabakalarda 318 gol atarken, kalesinde ise 274 gol gördü.

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