UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalistleri Fransa ile Hırvatistan, A ligi 1. grup maçında karşı karşıya geldi. Misafir ekip Hırvatistan, Modric'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Son dünya şampiyonu Fransa, 4. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1
Danimarka-Avusturya: 2-0
- B Ligi
2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2
- C Ligi
3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1
Azerbaycan-Belarus: 2-0
YORUMLAR