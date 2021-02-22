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Fransa, 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu

Fransa, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu.

Fransa, 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu
AA

Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Fransa 2020'de 82,5 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Fransa'yı, 18,7 milyar avro ile Romanya takip etti.

Fransa'da Başbakanlığa bağlı France Strategie özerk kurumu danışmanlarından Nicolas Meilhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu rakamın (82,5 milyar avro) muhtemelen AB tarihinde üye bir ülke tarafından kaydedilen en büyük dış ticaret açığı olduğunu belirtti.

Meilhan, "Dış ticaret açığının düşürülmesinin niye ulusal öncelik olmadığını anlayamadım." ifadesini kullandı.

ALMANYA 182.4 MİLYAR AVRO DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Bu arada, geçen yıl Almanya 182,4 milyar avro, İrlanda 71 milyar avro ve Hollanda 67,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan daralma sonucu GSYH, geçen yıl yüzde 8,3 azalırken, ülke ekonomisi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu.

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