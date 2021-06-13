Fransa Açık (Rolland Garros) tek erkeklerde şampiyon, Sırp tenisçi Novak Djokovic oldu. 22 yaşındaki Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'a 7-6 ve 6-2 kaybettiği ilk iki setin ardından toparlanan 34 yaşındaki tecrübeli sporcu Djokovic, sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 kazanarak Rolland Garros'taki ikinci zaferini elde etti.

Sırp tenisçi, 'grand slam'lerdeki şampiyonluk sayısını da 19'a yükseltti. Fransa Açık'ın hakimi Rafael Nadal'ı yarı finalde eleyen Djokovic, 2004'ten bu yana ilk kez 5. sete uzayan bir finalde kupayı kazanmış oldu.

3 BÜYÜKLERDE SON DURUM

19'uncu grand slam şampiyonluğuna ulaşan Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal'ın 20 grand slam şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Fransa Açık'taki ikinci zaferine ulaşan Sırp raket, iki rakibinden farklı olarak dört 'grand slam'de birden fazla kupa kazanan tek isim oldu.