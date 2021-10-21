Nepal'de sel ve heyelan faciası: En az 77 ölü

Fransa'dan vatandaşlarına 'akaryakıt' yardımı 0:00 / 0:00

Castex, TF1 televizyon kanalında, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların ardından hükümetin aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Aylık net geliri 2 bin avronun altında olan 38 milyon Fransız vatandaşına 100 avro yardımda bulunulacağını dile getiren Castex, bu ödemelerin herhangi başvuruya gerek kalmadan aralık ayında yapılacağını ifade etti.

Castex, bu uygulamanın devlete maliyetinin 3,8 milyar avro olacağını belirtti.

Jean Castex, doğal gaz kullanım bedellerinin de gelecek yıl boyunca sabit olacağını söyledi.

Fransa'da akaryakıt fiyatlarında görülen rekor artışlarla motorinin litresi 1,56 avroya, benzinin litresi ise 1,63 avroya çıkmıştı.

Ülkede doğal gaz ücretlerine de 1 Temmuz'da yüzde 10, 1 Ağustos'ta yüzde 5,3, 1 Eylül'de yüzde 8,7 ve 1 Ekim'de yüzde 12,6 zam yapılmıştı.

Fransa'nın gündemini sarsan sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de akaryakıt vergilerine yapılan zamlar nedeniyle başlamıştı.