Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 F grubu takımlarından Fransa ve Almanya karşı karşıya geliyor. Dünyanın 12 farklı yerinde gerçekleşen karşılaşmalar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fransa - Almanya maçına dair merak edilenler...
FRANSA - ALMANYA MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA?
F grubu takımlarından Fransa- Almanya maçı Münih Arena stadında 15 Haziran Salı günü saat (TSİ) 22.00'de başlayacak.
FRANSA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANLADA YAYINLANACAK?
İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande'nin yöneteceği Fransa - Almanya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
FRANSA - ALMANYA MAÇI MUHTEMELM 11'LER
Fransa:
Lloris
Pavard
Varane
Kimbempe
Hernandez
Kante
Pogba
Rabiot
Griezmann
Benzema
Mbappe
Almanya:
Neuer
Ginter
Hummels
Rüdiger
Kimmich
Kroos
Gosens
İlkay
Havertz
Gnabry
Müller
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