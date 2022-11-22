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Haberler Dünya Kupası 2022
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Fransa - Avustralya maçı CANLI YAYIN

Fransa - Avustralya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa, Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Fransa Avustralya maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Fransa - Avustralya maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

27' Rabiot, 32' Giroud - 9' Goodwin

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa ile Avustralya karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00
HAKEM: Victor Miguel de Freitas Gomes
STAT: Al Janoub Stadium
YAYIN: TRT Spor

İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Hernandez, Konate, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud

Avustralya: Ryan, Atkinson, Rowles, Souttar, Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Goodwin, Duke

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FRANSA ÜSTÜN

İki ülke milli takımları daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Fransa kazanırken, bir karşılaşmadan Avustralya galip ayrıldı.

Avustralya 2001'deki Konfederasyon Kupası maçında güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fransa rakibiyle oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gole gördü.

FRANSA'DA BENZEMA KADRODAN ÇIKARILDI

Fransa, Dünya Kupası'na başlamadan en önemli kozlarından birini daha kaybetti. Takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamayacak.

Turnuva öncesinde Doha'da gerçekleştirilen antrenmanda kalçasından sakatlanan oyuncu kadrodan çıkarıldı. Benzema'nın formunun zirvesinde olduğu ve Altın Top'u (Ballon d'Or) kazandığı yıl sakatlık yaşaması Fransızları da üzdü.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

Avustralya'da ise Türk asıllı oyuncu Aziz Eraltay kadroda yer alıyor. Savunma oyuncusu, 2018'deki Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

SON ŞAMPİYON 15. KEZ TURNUVADA

Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, turnuvaya 15. kez katılıyor.

Son 6 turnuvanın tümüne katılan Fransa, 1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüslerken, Dünya Kupası'nda bir kez ikincilikle yetindi ve iki defa üçüncü oldu.

Avustralya ise son 5'i üst üste olmak üzere Dünya Kupalarında 6. kez boy gösterecek.

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