Fransa Başbakanı Castex istifa etti 0:00 / 0:00

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.

Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.

Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.

YENİ BAŞBAKAN: BORNE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'u yeni başbakanı olarak atadı. Borne, 1992 yılından beri bu makama gelen ilk kadın oldu.

Fransız medyası tarafından 'yumuşak başlı bir bürokrat' olarak tanımlanan 61 yaşındaki Borne, Macron hükümetine katılmadan önce Sosyalist Parti'de görev aldı.

Borne, Macron'un en tartışmalı seçim vaadi olan emeklilik yaşının yükseltilmesi de dahil olmak üzere kritik reform vaatlerinin gerçekleşmesi için çalışacak.

Nisan ayında yeniden seçilen Macron, yeşil ve sosyal politika referanslarına sahip bir başbakan aradığını söylemişti. Borne, en kuvvetli adaylardan biriydi.