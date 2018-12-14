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Avrupa'da göstericiler bu hafta sonu da değişik taleplerle sokağa inmeye hazırlanıyor. Şiddet olaylarına sahne olan Fransa'da "sarı yelekliler" bir kez daha seslerini duyurmak için gösteri çağrısı yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Macron'un asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam ve 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından kesinti yapılmayacağı açıklamalarını yetersiz bulan göstericiler, başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.
Gösterilerin gündeminden çıkmasını isteyen hükümet ise "sarı yeleklilerden" sokağa çıkmamalarını istedi. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg’daki silahlı saldırıdan sonra göstericilerden cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini talep etti.
BELÇİKA
Belçika'da da "sarı yelekliler" başkent Brüksel'de cumartesi günü Avrupa Parlamentosunun bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda gösteri yapmak için polise başvuruda bulundu.
Polisin gösteriler için izin verip vermeyeceği bilinmezken, "sarı yelekliler" son 2 haftadır polis tarafından izin çıkmamasına rağmen şehir merkezinde ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yakınlarında protesto düzenliyor.
Hollanda'da 2 haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yelekliler, cumartesi günü farklı kentlerde Birleşmiş Milletler (BM) göçmen paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ile göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto edecek.
Ancak Hollanda'nın aşırı sağcı "sarı yeleklilerine" karşı, solcular da "kırmızı yelekliler" olarak örgütlenmeye başladı. Aşırı sağcılara alternatif olarak örgütlenen 'kırmızı yelekliler' de 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapmaya karar verdi.
Başta Paris ve Brüksel olmak üzere akaryakıt zamları ve ülkedeki genel ekonomik koşulları protesto eden eylemcilere polis geçen haftalarda tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Paris'teki gösteriler sırasında arabalar yakılmış ve iş yerlerine zarar verilmişti.
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