Fransa: Belediye Başkanı köpeklerin havlamasını yasakladı

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Fransa'nın kuzeyindeki bir kasabanın belediye başkanı, gürültüyü önlemek için aşırı köpek havlamasına yasak koydu.
Pazartesi gününden itibaren Feuquieres kasabasındaki "uzayan ve tekrarlayan" bir şekilde havlayan köpeklerin sahipleri 68 euro para cezasına çarptırılacak.
Belediye Başkanı Jean-Pierre Estienne yasağı kasabada "gece gündüz havlayan" ve "katlanılmaz bir durum" yaratan köpeklere karşı aldıklarını söyledi.
Ancak yasak, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.
Estienne La Parisien gazetesine yaptığı açıklamada "Amaç köpekleri yasaklamak değil. Tek bir havlamada insanlara ceza kesmeyeceğiz. Kasabanın köpeklere karşı bir tutumu yok ama köpek sahibiyseniz, hayvanı eğitmelisiniz de" dedi.
Belediye Meclisi'nin ay başında aldığı karara göre, kapalı yerlerde, durduracak kimse olmadan tutulurken, "uzun ve tekrarlayan bir şekilde" havlayan köpeklerin sahiplerine ceza kesilecek.
Havlayan köpeklerin davranışları, Feuquieres'in 1400 sakininin "dinlenmesini ve rahatlamasını" engellerse de köpekler kapalı yerlerde tutulacak.
Kurarı ihlal eden köpek sahipleri, aleyhlerinde yapılan her şikayet başına para cezası alacak.
Karar, kasaba halkının özellikle bir köy sakinine karşı yaptığı şikayetler sonucu alındı.
Estienne "Bu kadının bazıları büyük, birkaç köpeği var. Kendisiyle konuşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Bu kararı başka bir çare olmadığından aldım. Hiçbir şey yapmadan duramazdım" dedi.
Hayvan Hakları Savunma Birliği'nin Başkanı Stephane Lamart da "O zaman, Pazar sabahı kiliselerin çanlarını da yasaklayın. Köpeklerin ağzı varsa, havlamaları için" diye konuştu.
Lamart, belediyenin kararını yerel mahkemeye taşıyacaklarını da söyledi ve "Hiç sabahtan akşama kadar havlayan bir köpek görmedim." dedi.
Fransa'da daha önce de köpek havlamasına yasak konulmuştu.
2012'de ülkenin güneybatısındaki Sainte-Foy-la Grande'de aşırı köpek havlaması "kamu düzenini" bozduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Havlamak, çoğu köpek türünde normal bir iletişim biçimi.
Köpek havlamalarının ses seviyesi değişiyor, ancak bazıları 100 desibelden fazla, fabrikalardaki makinelerden daha çok ses çıkartabiliyor.
113,1 desibellik ses seviyesinde havlayan Avusturalyalı Golden Retreiver cinsi Charlie adlı köpek, dünya rekorunu elinde tutuyor.
Köpekler birçok nedenden havlayabiliyor. Bunlar arasında dikkat çekmek, tehlike olarak algıladığı bir durumu savuşturmak ve kaygıyı ifade etmek bulunuyor.
Köpek Davranış Uzmanı Jenna Kiddie "Havlamanın kendisini çözmek yerine, buna neden olan durumu araştırmak önemli." diyor.
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