Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabını, Sky takımından Büyük Britanyalı sporcu Geraint Thomas kazandı.



Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Bourg-Saint-Maurice Les Arcs ile Alpe d'Huez arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 12. etabında, Sky takımından Thomas, 5 saat 18 dakika 37 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.



Etapta Sunweb takımından Hollandalı Tom Dumoulin ikinci, AG2R La Mondiale ekibinden Fransız bisikletçi Romain Bardet üçüncü oldu.



Thomas ayrıca, sarı mayoyu giymeye devam etti.



Turun 13. etabı, Bourg d'Oisans ile Valence arasındaki 169,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.



Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ