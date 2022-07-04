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Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Danimarka'nın Vejle ile Sonderborg kentleri arasındaki 182 kilometrelik üçüncü etabında Groenewegen, 4 saat 11 dakika 33 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Hollandalı bisikletçi, tur kariyerinin beşinci zaferini elde etti.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert, ikinci olduğu etap sonunda toplam 9 saat 1 dakika 17 saniyelik süresiyle sarı mayoyu takmaya devam etti. Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen ise etapta üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, Danimarka'dan Fransa'ya taşınacağı için bir gün arayla devam edecek. Fransa'nın Dunkerque ile Calais kentleri arasındaki 171,5 kilometrelik parkurdaki dördüncü etap, 5 Temmuz Salı günü yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.